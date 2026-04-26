“Efectivamente, tengo una dolencia catastrófica”: La grave enfermedad que enfrenta el histórico Camilo Escalona

“Soy una persona reservada y considero que este es un tema, en lo esencial, personal", indicó.

Sin lugar a dudas, Camilo Escalona es uno de los hombres fuertes e históricos del Partido Socialista (PS). El expresidente del Senado y del PS ha sido un recurrente en la política nacional.

Sin embargo, hace meses ha pasado a un segundo plano. ¿La razón? Un agresivo cáncer de próstata que había decidio mantener en reserva, hasta ahora.

“Soy una persona reservada y considero que este es un tema, en lo esencial, personal”, indicó en entrevista con La Tercera.

“Ahora bien, muchos compañeros socialistas, de la izquierda y amigos míos, más allá de mi sector; de la Democracia Cristiana, de otros partidos de centro e independientes, me han preguntado por qué no he estado en la palestra pública en el curso de los últimos meses, y ello me obliga a informar que, efectivamente, tengo una dolencia catastrófica, que estoy en tratamiento contra el cáncer y que prefiero mantenerlo en el ámbito de la reserva”, agregó.

“Respeto a las personas que hablan con mayor amplitud de una enfermedad tan ingrata y delicada como esta, pero yo considero que es un tema netamente personal, salvo que sea una información indispensable para la opinión pública, que no es mi caso”, explicó para justificar su decisión de reserva.

La enfermedad se agravó a mediados del 2025, cuando en pleno tratamiento de radioterapia se le fracturó una vértebra de la columna.

”Fue muy doloroso. Me cambió el estado estructural, por así decir, de mi condición física. Me tuve que someter a una operación muy delicada. Me instalaron unas barras de titanio para que me pudieran sujetar la vértebra y pudiera sentarme, porque no podía hacerlo”, detalló Escalona.