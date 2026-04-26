Joven estudiante chileno que desarrolló dispositivo contra el cáncer logra ingresar a prestigioso doctorado de Harvard y MIT

El programa recibe cada año más de 900 postulaciones a nivel mundial, de las cuales solo 20 son seleccionadas tras un exigente proceso de admisión.

El estudiante chileno Maximiliano Mariné fue admitido en un prestigioso doctorado impartido en conjunto por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El joven de solo 24 años logró ingresar al que es considerado uno de los programas más selectivos a nivel global tras desarrollar un aparato capaz de detectar tumores en tiempo real.

El proceso de admisión contempla a más de 900 postulantes de todo el mundo, de los cuales solo 20 son seleccionados. El alumno de la Pontificia Universidad Católica logró sortear esta etapa, por lo que ahora se integrará a un entorno que reúne a la Escuela de Ingeniería del MIT y la Escuela de Medicina de Harvard, enfocado en investigación biomédica e innovación.

Su camino académico comenzó en 2020 en Medicina, a la que luego sumó Ingeniería en paralelo, con el fin de abordar problemas clínicos desde una mirada tecnológica. Esa línea derivó en el desarrollo de SNIFF, un dispositivo que permite identificar márgenes tumorales durante cirugías de cáncer de mama mediante el análisis de gases generados por el uso de electrobisturí.

“SNIFF puede detectar, a través de los compuestos orgánicos volátiles (humos-gases) que se desprenden de un tejido que está siendo intervenido con electrobisturí, si existen márgenes tumorales en las mamas. Esto agiliza tanto la detección de cáncer de mama como su tratamiento y recurrencia”, explicó.

La idea surgió tras observar el humo presente en intervenciones quirúrgicas, lo que lo llevó a vincular esa señal con experiencias previas en investigación, donde había trabajado en el análisis de gases en la industria textil. A partir de ahí, conformó un equipo interdisciplinario junto a Felipe Andrade, Ignacio Moscoso, Rosario Willatt y Javier Castro.

En paralelo, realizó pasantías de investigación en el Hospital General de Massachusetts, donde profundizó su interés por la innovación biomédica y el desarrollo de soluciones aplicadas. Sus proyectos han sido reconocidos en instancias como Novartis Cancer Challenge, BRAIN Chile y Harvard Health Systems Innovation Hackathon Global Stage.

Respecto a su proceso de postulación, el joven estudiante abordó las barreras que suelen percibirse en este tipo de programas. “Hay una creencia de que oportunidades como Harvard-MIT son imposibles, pero en realidad no lo son, y el primer paso para ser seleccionado es postular”, sostuvo.

En esa línea, también destacó el entorno académico al que se integrará. “Es un ambiente donde todos están trabajando para generar un cambio real”, afirmó. El programa contempla financiamiento durante el primer año y continuidad a través de investigación.