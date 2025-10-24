Beca de Magíster Nacional 2026: Plazos, requisitos y los distintos programas

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo abrió la postulación para la Beca de Magíster Nacional 2026. El beneficio cubre hasta 2 años en programas acreditados de universidades chilenas, con exclusión de negocios, finanzas y marketing.

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) abrió el concurso público para la Beca de Magíster Nacional 2026, un beneficio que financia la obtención del grado de magíster por un periodo máximo de 2 años desde el inicio del programa.

La beca aplica a programas acreditados según la Ley N.º 20.129 e impartidos por universidades chilenas, con la salvedad de que no incluye programas vinculados a negocios, finanzas y marketing.

Fechas clave

Inicio de postulación: 22 de octubre de 2025.

22 de octubre de 2025. Cierre de postulación: jueves 4 de diciembre de 2025, a las 13:00 horas.

jueves 4 de diciembre de 2025, a las 13:00 horas. Fin del periodo de consultas: jueves 27 de noviembre de 2025, a las 13:00 horas.

jueves 27 de noviembre de 2025, a las 13:00 horas. Taller informativo: martes 11 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas (transmisión por YouTube para personas inscritas).

martes 11 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas (transmisión por YouTube para personas inscritas). Resultados: marzo de 2026.

Quiénes pueden postular

Pueden postular personas chilenas o extranjeras con permanencia definitiva en el país que cumplan con las siguientes condiciones:

Título o grado: contar con grado de Licenciatura o Título Profesional (o equivalente si se obtuvo en el extranjero). También se admite a quienes estén tramitando estos documentos, siempre que los presenten antes de la firma del convenio.

contar con grado de Licenciatura o Título Profesional (o equivalente si se obtuvo en el extranjero). También se admite a quienes estén tramitando estos documentos, siempre que los presenten antes de la firma del convenio. Vínculo con el programa: estar en postulación formal, admitido(a) o tener la calidad de estudiante regular en un programa de magíster.

Ubicación dentro del 30% superior del ranking de egreso de pregrado. Además, se exige Certificado de Ranking de Egreso y acreditación del promedio final .

Cómo postular

Para postular a la Beca Magíster Nacional, haz clic aquí.