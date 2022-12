“En tiempos de crisis, desperdicias las cosas que te nutren y tomas más lo que te agota y te hunde. Es un torbellino, te hundes más, más y más, hasta que tocas fondo. Y eso no es bueno para un político, no es bueno para ni una persona”. Así lo detalla Chris Ruane, ex miembro del Parlamento Británico, detalló en Sana Mente la importancia de practicar mindfulness.

Fundado por Ruane en 2014, el Mindfulness All-Party Parliamentary Group (MAPGG, en sus siglas en inglés), es una iniciativa que trabaja para desarrollar capacidades internas en el panorama general de la sociedad, apoyando a que políticos traten este tema del entrenamiento de la mente y el corazón como un asunto serio en la política pública.

Lee también: Anne Traub: “Si los niños viven en ambientes seguros, contenidos y con amor; van a ser adultos que van a volar lejos”

“Algunos políticos tienen el poder de acabar con el mundo y quieres que ellos estén en una posición de balance: no en el pasado, ni el futuro, sino que aquí y ahora poniendo atención. (…) Y que cuando se tomen esas decisiones clave, sean desde un lugar de equilibrio”., detalló Ruane.

El británico detalló que los lores del parlamento Briatico que han tomado su curso, han logrado discutir de mejor manera en la Cámara, permitiéndoles encontrar un balance y tener conversaciones mucho más serenas, manteniendo su compasión y valores.

“En Reino Unido el mindfulness para la depresión ha estado disponible gratuitamente en el sistema de salud británico por 18 años”, dijo.

Lee también: Ricardo Araya sobre la comunidad en salud mental: “Necesitamos una sociedad mucho más amigable que la que actualmente tenemos”

“Necesitamos preparar a la gente, políticos, líderes, pero también a los niños, con estas habilidades prácticas que pueden ser enseñadas a cualquiera a través del mindfulness. La inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva, la habilidad de mirar asuntos complicados desde distintas perspectivas, la negociación. Muchas de estas habilidades, en especial la inteligencia emocional, pueden ser enseñadas a través de la meditación”, agregó.

Ruane ha llevado el mindfulness a 14 parlamentos distintos alrededor del mundo y este grupo posee conexiones en 50 países distintos y parlamentos a nivel mundial. Es una práctica que enseña a moderar los sentimientos, ser estratégicos y tener resultados más positivos, “no estar dominado por la rabia”.