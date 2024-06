Rojo Edwards llama a la unificación de candidaturas en la derecha: “Seríamos un grupo mucho más potente”

En entrevista con Última Mirada, y con miras a las elecciones municipales y regionales, el senador José Manuel Rojo Edwards (IND) llamó a la unificación de candidaturas en la derecha: “Cuando tú haces una coalición para efectos de tener una persona única en cada lugar es complicado, y la izquierda -y este es un llamado de atención a nuestro propio sector- ya tiene candidaturas únicas en al menos 280 de los 340 municipios. Entonces, más vale que nosotros nos pongamos las pilas. Y ponerse las pilas significa decir ‘oye, cuando hay buenos candidatos, aunque no sean de mi tribu, bueno, aceptémoslos si son del sector, pero sacando los propios’. Cosa que yo no he visto”.

De este modo, indicó: “Lo que nos falta al sector es entender que buenamente hay proyectos que son ligeramente distintos y que tienen que convivir sin que necesariamente uno le pase la aplanadora al otro. Yo creo que si la derecha aprendiera eso -que lo hace mejor la izquierda- seríamos un grupo mucho más potente”.