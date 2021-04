El ex ministro del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Navarro analizó en Última Mirada el fallo del organismo que determinó no acoger el requerimiento del Gobierno sobre el tercer retiro. “Yo creo que no se leyeron suficientemente y adecuadamente los contenidos de la propia sentencia anterior y me parece que eso ratifica lo que decía siempre don Andrés Bello: que en Chile se puede escribir sin problemas porque nadie lee nada”, dijo en conversación con Fernando Paulsen. Además, el abogado planteó que no hay dudas sobre la importancia del tribunal, sin embargo, “lo que se debe perfeccionar es la integración”.