¿Suben las máximas en la RM? Pronóstico para el martes 1 de octubre de 2024

Octubre comienza con un pronóstico diverso desde el norte hasta el extremo sur. Revisa el detalle de cada zona en CNN Tiempo.

Octubre comienza con un pronóstico diverso de norte a sur. En Copiapó, la máxima alcanzará los 28° C; luego baja drásticamente en Valparaíso, con 17° C. En tanto, en la zona centro-sur se prevén cielos despejados, como en Concepción. ¿Y en Santiago? La máxima alcanzará los 21° C.