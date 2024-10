Pronóstico del tiempo para este jueves 24 de octubre en todo Chile: RM registrará temperaturas por sobre los 25° C

Un nuevo sistema frontal ingresará por la Patagonia, lo que provocará precipitaciones en algunas ciudades de la zona sur, como Puerto Aysén.

En una nueva edición de CNN Tiempo, revisamos que en las ciudades costeras del norte grande, como en Antofagasta y La Serena, los cielos estarán despejados con temperaturas que bordearán los 18° C.

En tanto, en los valles centrales, como San Felipe y Talca, las temperaturas superarán los 23° C, mientras que en las zonas de la costa, no superarán los 20° C.

Hacia el sur hay probabilidades de precipitaciones debido a un nuevo sistema frontal que ingresará por la Patagonia, afectando en distinta medida desde la ciudad de Temuco a Punta Arenas ¿Qué sucederá en la Región Metropolitana? Revisa aquí los detalles.