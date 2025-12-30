Los nuevos beneficios en pensiones que se comenzarán a aplicar desde enero

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Conduce: Nicolás Paut.
Desde el 1 enero de 2026 se comenzarán a aplicar nuevos beneficios a las personas pensionadas gracias a la reforma aprobada hace casi un año en el país.
En una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos sobre este tema como Pedro Pizarro, exsubsecretario de Previsión Social, quien detalla los nuevos beneficios y las implicancias en los pensionados.
Además, abordamos el último dato de cesantía, el que muestra una desaceleración en la creación de empleos.
Revisa el programa completo en el video
