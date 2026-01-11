Programas completos influyentes

Influyentes, capítulo 84: Gaspar Galaz y Paulina Núñez

Por CNN Chile

11.01.2026 / 19:30

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En un nuevo Influyentes con Paula Escobar Chavarría hablamos con el astrónomo Gaspar Galaz, académico del Instituto de Astrofísica UC, y con Paulina Núñez, senadora RN.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

