Experta da recomendaciones: ¿Cómo invertir en multifondos?

Por CNN Chile

19.02.2026 / 08:33

Conduce: Pilar Gutiérrez.

En Agenda Económica, conversamos sobre la eventual acusación constitucional que se podría presentar en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito del déficit fiscal.

Además, abordamos la presencia a nivel global que se busca consolidar respecto al vino chileno, esto en medio de las bajas en el consumo que se reportaron durante el año 2025.

También, en esta edición, dialogamos con Bernardita Infante, consultora previsional de Alfredo Cruz & Cia, quien entregó recomendaciones sobre cómo invertir en multifondos.

Siempre la recomendación es elegir de acuerdo a nuestro perfil de riesgo y nuestro horizonte de inversión (…). En el fondo, si nos queda poco tiempo para pensionarnos, no arriesgarnos en fondos de pensiones que puedan tener mucha volatilidad”, partió señalando.

