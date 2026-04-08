Bolsas se disparan por alto al fuego entre Irán y Estados Unidos

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, analizamos las reacciones del mercado ante el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para suspender los ataques por dos semanas.

El alto al fuego causó una caída de más de US$20 en el precio del petróleo durante la mañana de esta jornada. En el caso del petróleo crudo WTI, este se desplomó en más de un 16% y su valor se situó bajo los US$100. En tanto, el precio del Brent rondó los US$90.

Sin embargo, los expertos advierten que, ante un escenario de acuerdo frágil, los precios podrían volver a subir.

Las bolsas reaccionaron con euforia a la noticia del alto al fuego, tanto así que incluso el IPSA de Santiago registró un desempeño positivo y subió un 3,2%.

En esta edición también abordamos el IPC de marzo, que fue de un 1%, así como las estimaciones para la cifra de abril.

Además, conversamos con el CEO de Sonda, Marcelo Castiglione, para conocer los planes de la compañía tecnológica nacional.

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