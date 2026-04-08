Decretan prisión preventiva para excarabineros acusados de agresión sexual en procedimiento policial en Valparaíso

Los imputados fueron formalizados por los delitos de violación a mayor de 14 años y apremios ilegítimos, peor negaron la acusación.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó este miércoles prisión preventiva para dos exfuncionarios de Carabineros acusados de violar a una mujer durante un procedimiento a principios de mes.

Los imputados fueron formalizados por los delitos de violación a mayor de 14 años y apremios ilegítimos, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el hecho se originó la madrugada del 4 de abril, cuando ambos realizaron un control de identidad en el centro de la ciudad.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en un vehículo policial, primero con el argumento de verificar su identidad y luego hacia un domicilio en Valparaíso.

De acuerdo con la Fiscalía, el presunto ataque sexual se habría producido durante ese trayecto, al interior del automóvil institucional.

“Se cuenta con declaraciones de testigos, de cámaras, de trayectos del vehículo policial involucrado y, adicionalmente, se está a la espera de múltiples exámenes científicos”, indicó la fiscal Paulina Madariaga.

En la audiencia, los imputados entregaron su versión de los hechos y negaron la acusación.

La defensa, encabezada por el abogado Leonardo Contreras, cuestionó el proceso investigativo, argumentando que no se recogieron declaraciones de todos los funcionarios involucrados en el procedimiento inicial y asegurando que la relación habría sido consentida: “Estaba en sus cabales”.