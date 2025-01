Bettina Horst de Libertad y Desarrollo: “Hay dudas sobre el efecto fiscal que tendrá la reforma de pensiones”

Conduce: Nicolás Paut

En una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos sobre la reforma de pensiones con Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo.

La reforma de pensiones continúa su avance y uno de los principales detractores ha sido Libertad y Desarrollo, quienes han planteado diversas críticas, diferenciándose del apoyo que ha tenido por parte de Chile Vamos.

En conversación con Agenda Económica PM, Bettina Horst plantea duda respecto al efecto fiscal que tendrá la reforma de pensiones, apuntando que los reparos planteados por el Consejo Fiscal Autónomo no fueron tomados en consideración

“La primera alerta que levanta el Consejo Fiscal Autónomo no fue recogido por la Comisión de Hacienda del Senado, no fue recogido por el Ministerio de Hacienda y es un tema que hoy día se está votando en la sala y que, tal como lo planteó el mismo Consejo Fiscal Autónomo, es una reforma respecto a la cual hay serias dudas en cuanto al efecto fiscal que va a tener y si esos recursos van a estar o no presentes”, indicó.

Además, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo argumenta la existencia de componente de repartos en la reforma.

“Lo que nosotros hemos planteado es que esta reforma efectivamente incorpora un componente de reparto permanente en nuestro sistema de pensiones, que es el 1% adicional de cotización que se viene creando, es un componente permanente”

Consultada sobre a la diferencia de opinión con Chile Vamos, Horst sostiene que todos hacen un aporte desde distintas mirada.

“Los partidos políticos tienen una lógica, una mirada, un aporte al debate y también los centros de estudios tienen que cumplir ese rol de independencia precisamente para alertar aquellas cosas que quizás políticamente no son tan atractivas”, concluye.

Revisa el programa completo en el video