¿Sabes lo que es la novación hipotecaria? Felipe Díaz, cofundador de La Casa de Juana, explica en Agenda Económica que esta es una acción que, “en términos simples, posibilita que tú puedas sustituir al titular de un crédito por un tercero, de manera de poder hacer un traspaso de las condiciones del crédito original a otra persona. Esto hace mucho sentido en el contexto actual en donde las condiciones no son necesariamente las más favorables”. Sin embargo, “es un instrumento que no es nuevo, pero es muy poco conocido y no solamente por los clientes, sino que también por el personal de las distintas instituciones bancarias”, advirtió, por lo que su institución se encarga de educar y dar a conocer la medida.