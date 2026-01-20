País carabineros

Se dedicaba al adiestramiento de perros: Quién era la carabinera fallecida en una presunta encerrona en Santiago

Por CNN Chile

20.01.2026 / 08:30

{alt}

Desde el Ministerio Público señalaron que no se puede descartar que la víctima fatal haya venido arrancando de un robo al momento de su colisión.

Durante la madrugada de este martes, murió una funcionaria de Carabineros en un accidente de tránsito, cuyas causas están siendo investigadas por el Ministerio Público.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Ñuble con San Diego, en Santiago, cerca de la medianoche.

La mujer estaba manejando su moto cuando -por causas que aún se investigan- colisionó con otro vehículo que no le prestó ayuda a la afectada.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Ruiz, señaló que “no podemos descartar que la funcionaria haya venido huyendo de un eventual robo. Por lo tanto, es una situación que deberán confirmar o descartar las diversas diligencias que estamos realizando”.

Quién era la carabinera que murió en accidente en Santiago

Aunque andaba de franco, la mujer pertenecía a Carabineros. Fue identificada como Yillians San Martín Ulloa, de 30 años.

San Martín era cabo primero de la Escuela de Especialidades, y además formaba parte de la Unidad de Adiestramiento Canino de la institución policial.

DESTACAMOS

País Desafío Levantemos Chile pide donar dinero para ayudar al combate de incendios forestales

LO ÚLTIMO

País Delincuente muere tras intento de turbazo a vivienda de funcionario de Carabineros en Quilicura
Afectaciones al sector agrícola por incendios forestales: Ministra Fernández detalla trabajos en Región de Ñuble
Se dedicaba al adiestramiento de perros: Quién era la carabinera fallecida en una presunta encerrona en Santiago
Descartan riesgo de tsunami para Chile tras terremoto en Papua Nueva Guinea: Ocurrió durante la madrugada
EN VIVO | Agenda Económica AM: Martes 20 de enero de 2026
Carabinera falleció en confusas circuntancias: testigos aseguran que sufrió encerrona