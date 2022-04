El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar dictará este martes el veredicto en el juicio contra Nicolás López.

El cineasta es acusado de violación reiterada, abuso sexual reiterado y ultraje público a las buenas costumbres.

El Ministerio Público pide las siguientes penas:

10 años y un día por el delito de violación reiterada,

Cinco años y un día por el delito de abuso sexual.

61 días por el delito de ultraje público a las buenas costumbres.

A través de la agencia de comunicación Imaginaccion, el acusado dijo que “hoy terminan cuatro años de calvario” y acusó ser inocente de los cargos que se le imputan.

Fiscalía en alegatos de clausura: “Nicolás López no respeta a las mujeres”

La fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Oriente, expuso una serie de hechos y pruebas contra López.

Una de las pruebas fueron más de 2.700 mensajes de WhatsApp que López borró y fueron recuperados.

“En estos mensajes, el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento, lo que da cuenta que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad, lo que queda de manifiesto en unos de sus tantos WhatsApp que escribió y borró: ‘Preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños’”, expuso la fiscal Parra.

Asimismo, agregó que “en los cinco hechos por los cuales es acusado Nicolás López, no existió consentimiento de las víctimas. La defensa no presentó ningún testigo que pudiera desmentir lo denunciado por las víctimas. Nicolás López no declaró en el juicio”.