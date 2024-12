“Van a pedir una comisión especial investigadora”: El dardo sin filtro del diputado Naranjo a Republicanos tras anuncio de paternidad de Gabriel Boric

"Yo me imagino que están muy molestos de que esto no haya trascendido", aseguró el exsocialista.

Un dardo sin filtro lanzó este miércoles el diputado Jaime Naranjo al Partido Republicano, luego de que el Presidente Gabriel Boric comunicara que será padre por primera vez.

Consultado en exclusiva por CNN Chile sobre el tema, el legislador plateó: “Bueno, como los sectores de derecha y principalmente el Partido Republicano están muy preocupados de las cosas que realiza el Presidente de la República, yo me imagino que van a pedir una comisión especial investigadora ante el anuncio del hijo del Presidente”, sostuvo con ironía.

El exsocialista continuó: “Porque eso se ha mantenido de manera tan secreta, tan reservada, que yo me imagino que ellos querrán saber los antecedentes y los hechos que llevaron a esa situación, porque como ellos están tan preocupados de la vida privada del Presidente de la República”,

“Yo me imagino que están muy molestos de que esto no haya trascendido y probablemente irán a invitar a los asesores de moneda a que den una explicación, acaso ellos sabían o no sabían, acaso el presidente tenía embarazada a su pareja”, cerró el diputado.