FIFA confirma que el Mundial Femenino de 2031 contará con 48 selecciones

La FIFA aprobó este viernes un cambio histórico en el fútbol femenino: a partir de la edición 2031, la Copa Mundial Femenina pasará de 32 a 48 selecciones, igualando el formato que adoptará el torneo masculino desde 2026.

La decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo de la FIFA, que destacó la necesidad de ampliar la representación y fomentar el crecimiento global del fútbol femenino.

Según el nuevo formato, el certamen se disputará en 12 grupos y aumentará de 64 a 104 partidos, extendiendo la duración del torneo en aproximadamente una semana.

Se espera que Estados Unidos, el único país que ha oficializado su candidatura para esa edición, sea confirmado como anfitrión en 2026, seguido por el Reino Unido en 2035.

“La Copa Mundial Femenina será cada vez más grande e inclusiva”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayando que esta medida no solo amplía la participación de selecciones, sino que también estimula el desarrollo estructural del fútbol femenino en todo el mundo.

La edición de 2023 —coorganizada por Australia y Nueva Zelanda— fue considerada un punto de inflexión: por primera vez, equipos de todas las confederaciones ganaron al menos un partido y cinco alcanzaron la fase eliminatoria.

Con esta expansión, la FIFA busca consolidar ese impulso y fomentar una mayor inversión en las ligas y federaciones nacionales.

