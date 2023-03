Valentina Muñoz Rabanal es una joven activista de 20 años que apareció en el listado de las nueve mujeres históricas que postuló la Casa de Moneda para ser la cara del billete que conmemora los 280 años de la institución.

Muñoz confesó a través de su perfil de Instagram que no esperaba ser parte de esta convocatoria: “Me lo tomé con mucho humor y humildad”.

Ella misma se lo tomó con sorpresa, pues, discutiblemente, es la persona con menos arrastre mediático de entre todas las nominadas. Sin embargo, a su corta edad ya acumula logros importantes en materia de activismo.

¿Quién es?

Actualmente, estudia la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Técnica Federico Santa María, además, es fundadora de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas (AMUJI), organización que busca reducir la brecha de género en la escolaridad con un voluntariado “de niñas para niñas”.

Su imagen se hizo conocida cuando dio un discurso en la apertura en el Foro de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, donde entabló la necesidad de avanzar en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, con énfasis en el plano digital.

De acuerdo a ONU Chile, la joven fue nombrada a fines de 2021 como una de los 16 Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo, en el que compartió el reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi y las integrantes de Blackpink.

Las críticas

Su postulación no estuvo exenta de críticas de parte de quienes no consideran su trabajo como algo meritorio de un reconocimiento como ese.

Muñoz denunció a través de sus redes sociales que el trending topic con su nombre acarreaba consigo una conversación que desmerecía su aporte y la tachaba de “tiktoker/influencer”.

“Soy activista y divulgadora científica. Si no me quieren en el billete, voten por alguien más, pero no hay necesidad de insultarme ni desmerecer mi trabajo”, expresó en un tuit.