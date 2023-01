La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, confesó “no estar tranquila” por la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, y apuntó al Partido Republicano de tener un “sesgo político” por el cual impulsaron la acción.

En entrevista con Cooperativa, la secretaria de Estado dijo que respecto al eventual juicio político contra su colega de gabinete, “no estoy en lo absoluto tranquila, lo estaré en el minuto en que se haya logrado rechazar”.

Sin embargo, comentó que Claudia Sarmiento, abogada defensora del ministro Jackson en la acusación constitucional, le recalcó que “el hecho de que el ministro ha cumplido sus deberes (…) y respecto de la ex funcionaria (Patricia Hidalgo) a la cual se le imputa al ministro el haber ejercido sobre ellas presiones, en verdad la propia funcionaria señaló que no habló con el ministro en relación a esas presiones”.

También dijo que “en cuanto a que el ministro le habría imputado la comisión de un delito, ello tampoco es efectivo, porque lo que se señaló por parte de personas del propio ministerio, es que esta persona no habría efectuado una denuncia en el tiempo oportuno”.

Bajo ese punto, la ministra aseguró que al respecto, “estamos hablando de una serie de hechos que, por parte del Partido Republicano, han tenido una lectura que, viniendo desde el sesgo político contrario al Gobierno del presidente Boric y políticamente contrario, por supuesto, al ministro Jackson, se le ha imputado o se le pretende atribuir una responsabilidad que no tiene”.

“Ayer lo decía un diputado de mi propio partido, el diputado (Marcos) Ilabaca, que para alguna persona el carácter del ministro Jackson, la forma en que él hace una relación de tipo personal, puede no ser la adecuada, puede no ser encantadora, pero extralimitar aquello al punto de pretender destituirlo y dejarlo cinco años en una especie de destierro de la actividad pública me parece que es un exceso y yo creo que el Partido Republicano en esta acusación constitucional actúa más desde una perspectiva política, divergente a la del Gobierno del presidente Boric, mucho más que de un punto de vista jurídico y objetivo”, sentenció.