Tricel revoca disolución de Evópoli y asegura su permanencia como partido político

El tribunal cuestionó la interpretación del Servel y determinó que la colectividad sí cumple con los requisitos legales de representación.

Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió revertir la disolución de Evolución Política (Evópoli), lo que asegura su continuidad como partido político.

La decisión del Tricel revocó la resolución del Servicio Electoral (Servel), que había ordenado la disolución tras concluir que no cumplía con los requisitos legales de representación bajo el argumento de que no alcanzó el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados de 2025 ni el mínimo de parlamentarios exigido por la ley.

En su fallo, el tribunal estableció que Evópoli sí cumple con el requisito de representación al considerar tanto a los diputados electos en 2025 como a los senadores en ejercicio elegidos en 2021. “En las elecciones de 2025, logró la elección de dos diputados y, además, cuenta con dos senadores en ejercicio, electos en el proceso de 2021, lo que significa que cumple con el segundo de los factores de representación popular”.

“No es posible excluir del cómputo respectivo a los dos senadores en ejercicio, primero, porque la ley no lo ha dispuesto expresamente; y, porque por disposición constitucional no han podido participar en esa última elección y, finalmente, porque de un modo diverso se estaría contrariando la finalidad o las razones subyacentes de la norma, que no son otras que privilegiar la representación popular a la par de fortalecer la estabilidad de los partidos políticos como órganos intermedios esenciales para el funcionamiento del sistema democrático”, agrega.

Cuestionamientos al Servel

El tribunal cuestionó la fundamentación del Servel para decretar la disolución. Según el fallo, la resolución “omite el estándar reforzado de motivación exigible”, especialmente considerando que se trata de una medida de máxima gravedad.

En ese sentido, advirtió que “no obstante señalar la causal por la cual decide aplicar la medida de disolución al Partido Evolución Política, no explicita el razonamiento utilizado para arribar a la decisión determinada”.

En el documento también advirtieron que una decisión distinta podría haber generado efectos “contraproducentes”, como el aumento de parlamentarios independientes, afectando el funcionamiento del sistema político.

Desde Evópoli destacaron que esta decisión “reafirma el estado de derecho, la institucionalidad electoral y la vigencia de nuestras garantías democráticas, despejando cualquier duda respecto de la situación legal de nuestro partido. Valoramos profundamente este pronunciamiento”.