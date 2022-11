La noche de este jueves, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) se pronunció respecto a la denuncia que presentó grupo de militantes que solicitaba la expulsión del ex timonel de la colectividad, Fuad Chahin.

Esto, ante la posición que tomó el ex convencional de cara al plebiscito de salida que tuvo lugar el 4 de septiembre, donde se pronunció a favor del Rechazo pese a que la Junta Nacional de la falange se inclinó por respaldar al Apruebo.

“Se acoge la solicitud de suspensión de los derechos de militante del camarada Fuad Chahin Valenzuela por un periodo de 60 días hábiles prorrogables”, dice el fallo entregado por el tribunal.

En esa línea, el texto especifica que la denuncia “se funda en graves faltas a la disciplina partidaria al haber desconocido el acuerdo ya referido de la JN y haber trabajado públicamente por la opción contraria. No satisfecho con lo anterior, dicho militante ha continuado con una campaña de desprestigio y de ofensas a la institucionalidad del partido, representada principalmente en este caso por la Directiva Nacional que legítimamente preside los destinos de nuestro partido cuya elección fue sancionada por el propio TS”.

A su vez, la instancia le otorgó a Chahin 10 días hábiles para que éste presente sus descargos y/o antecedentes, además de medios probatorios que estime pertinentes.

“Hace rato no existe este TS”

“La verdad es que es bastante esperable, yo he dicho que hace rato no existe este TS, no tiene ninguna legitimidad, no está legalmente constituido y tal como lo han señalado los mismos miembros que han renunciado últimamente, actúa completamente al margen de la ley y de los estatutos, como una especie de sicarios de la conducción política de turno, como una especie de policía política”, indicó Chahin tras enterarse de la resolución del TS, consignó La Tercera.

En ese contexto, ahondó en que “lo hacen porque mañana vence el plazo para inscribirse como candidato al Consejo Nacional y me habían pedido que me inscribiera. Saben que gano como primera mayoría, por eso no quieren que compita”.

Por último, planteó que “no sé si vale la pena iniciar las acciones legales correspondientes y también recurrir ante la justicia, porque un partido que no resguarda el más mínimo estado de derecho interno, la verdad es que es un partido que está en una decadencia total y absoluta”.