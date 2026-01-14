Trama bielorrusa: Correos de conservadores complican a Ángela Vivanco

Se espera que durante la jornada se den a conocer medidas cautelares contra los tres imputados del caso, Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro.

Este miércoles se realizó en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, y Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio, en el marco de la Trama Bielorrusa.

Se trata de quienes eran utilizados por Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles para lavar el dinero que les habrían pagado los abogados Mario Vargas y Carlos Eduardo Lagos.

Incluso, habrían hecho contratos para intentar disimular el dinero que les llegaba a Vivanco y Migueles, que supuestamente vendría de pagos realizados por el consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec.

En la instancia judicial se conocieron las transferencias que habrían recibido y realizado de un lado hacia otro los tres imputados.

Durante la tarde se reanudará la formalización, donde se espera que se dicten medidas cautelares.

El Ministerio Público está pidiendo arresto domiciliario total para Sergio Yáber; mientras que para Najle y Pizarro se pide arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

No se solicitó prisión preventiva para imputados, ya que el Ministerio Público habría llegado a acuerdo con las defensas de los imputados, teniendo en cuenta que han colaborado con la indagatoria.

Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado y Coldelco —querellantes— están pidiendo arresto domiciliario total para los tres implicados, teniendo en cuenta la gravedad y carácter reiterado de los delitos, además de que algunos de ellos eran funcionarios públicos a la fecha de los hechos.

Correos de conservadores complican a Ángela Vivanco

Asimismo, se confirmó que la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría tenido conocimiento de los movimientos financieros que realizaba su pareja, Gonzalo Migueles. Esto, a diferencia de lo que ella ha señalado en otras ocasiones.

El fiscal adjunto Marco Muñoz afirmó en la audiencia que “siguiendo la secuencia de correos electrónicos, uno de los contactos había sido enviado desde la cuenta de Migueles a la cuenta de Yamil Najle, pero el antecedente era procedente de la cuenta de correo electrónico de Ángela Vivanco, el cual contenía un contrato donde se justificaban algunos pagos que habían efectuado desde 2025 a Najle”.