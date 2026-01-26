Tormentas en EE.UU. obligan a suspender vuelo de Kast a El Salvador y reunión con Bukele junto a visita a la megacárcel CECOT

El presidente electo tenía agendada una reunión con Nayib Bukele y un recorrido por el CECOT tras salir desde República Dominicana, con escala en Miami. El viaje quedó reprogramado para el 30 de enero y su nuevo itinerario no se informó.

El vuelo del presidente electo José Antonio Kast a El Salvador fue cancelado por condiciones climáticas en Estados Unidos, lo que obligó a suspender su agenda de este lunes 26 de enero de 2026, que incluía una reunión con el mandatario Nayib Bukele y una visita a la megacárcel CECOT.

El viaje quedó reprogramado para el 30 de enero y, por ahora, su nuevo itinerario no se informó.

La visita formaba parte de una gira por Centroamérica y el Caribe. Según la planificación original, Kast saldría durante la madrugada desde República Dominicana con destino a El Salvador, en un vuelo con escala en Miami.

El desplazamiento se suspendió en un contexto de fuertes tormentas que afectan a Estados Unidos. La reprogramación fijó el viaje para el 30 de enero.

La jornada contemplaba un encuentro con Nayib Bukele y una visita al CECOT. Tras El Salvador, el plan consideraba un traslado a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Hasta el momento, no se informó cómo quedará el calendario del presidente electo tras la cancelación del vuelo.

Quiénes acompañan la gira

En la gira, Kast viaja acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y por sus futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Por ahora, la única modificación confirmada es la reprogramación del tramo a El Salvador para el 30 de enero, sin detalle de actividades alternativas para los días previos.