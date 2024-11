“Es too much”: Vocero de denunciante de Boric dice que su militancia en Republicanos no se relaciona con la acusación

El abogado Jaime García también aprovechó de enviarle un mensaje al mandatario. “(Quiero) decirle que es complicado, sobre todo en su posición, verse expuesto a esto, y señalarle que yo no tengo nada que ver, me metieron en esto y estoy funado en todos lados”.

Este miércoles, el abogado Jaime García, expareja y vocero de la mujer que denunció al presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y filtración de imágenes íntimas, aclaró que su militancia en el Partido Republicano no se relaciona con la acusación.

¿Qué dijo el abogado Jaime García?

En conversación con CHV Noticias, García partió aclarando que no es asesor de la denunciante. “Yo no soy parte de la causa y no soy el querellante, mucho menos. Entonces eso aclarar, porque yo expliqué en qué contexto yo salgo como a colación en este punto”.

“Nos hablamos hace como cinco años atrás, en ese contexto es que ella realiza esta denuncia, que yo no sabía su contenido. La ayudé por un tema de amistad y que se sentía algo más segura ahí conmigo al lado, yo asisto con ella a esa entrevista con la señora fiscal de Magallanes, y esa es mi única participación en este asunto”, agregó.

Consultado sobre su afiliación en el Partido Republicano, descartó que ello tuviera conexión con la denuncia presentada en contra del presidente. “No encuentro relación en que uno sea de una tendencia política diferente al gobierno”.

“Lo considero un poquito tendencioso que eso dé lugar a que esto haya sido maquineado porque yo soy de un partido diferente al gobierno. Es too much el link que intentan hacer. Sí, efectivamente lo soy (del Partido Republicano), pero descarto absolutamente que eso tenga que ver”, afirmó tajantemente.

En esta línea, rechazó haber filtrado la acusación a otros miembros de su colectividad. “Esto por un tema muy sencillo, y es que esta denuncia se supone que la otra parte es la que filtra el tema de los correos. Nunca fue la intención hacerla pública, y como yo no soy parte de la causa, no tendría por qué haber informado”, aseguró el abogado.

Por otra parte, analizó el caso y sostuvo que “hay un espacio temporal bastante grande entre que se hace la denuncia y los hechos relatados”. “Hay una dificultad en la forma de probar esto, pero eso no es resorte mío. No sé si esta denuncia va a prosperar. Lo único que conozco es que luego de esta denuncia escrita se hace esta entrevista y yo no conozco más del caso”.

Finalmente, le envió un mensaje al presidente Gabriel Boric: “(quiero) decirle que es complicado, sobre todo en su posición, verse expuesto a esto, y señalarle que yo no tengo nada que ver, me metieron en esto y estoy funado en todos lados. Una lata, porque estoy estresado”.