Tras muerte de Aliste Vega: Tohá plantea salida humanitaria para presos terminales e incluye a condenados por violaciones a DD.HH.

La exministra del Interior Carolina Tohá planteó que las personas privadas de libertad que se encuentren en estado terminal puedan pasar sus últimas horas junto a sus familias, sin que para ello sea necesario un indulto presidencial.

En el podcast Al Pan Pan, de El Mostrador, la exsecretaria de Estado abordó el debate generado tras la muerte de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro que cumplía una condena de 42 años y padecía un cáncer terminal.

“El señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poderse ir a su casa”, sostuvo.

Tohá añadió que este mecanismo debería operar “sin necesidad de que el Presidente intervenga, sin necesidad de indultarlo por su pena”.

La exministra llamó a aplicar un criterio humanitario independiente del delito o la posición política asociada a cada condenado.

“Lo que le hace bien al país es que seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando de donde es. Y en sus horas finales les demos la oportunidad de estar con su familia y no estar en un recinto penitenciario muriendo”, afirmó.

Tohá agregó que el problema no se limita a casos de alta exposición pública y recordó que también existen presos por delitos comunes que fallecen privados de libertad sin que sus situaciones generen debate político.

Aliste Vega murió el domingo a los 53 años sin que alcanzara a resolverse la solicitud de indulto que había presentado al Presidente José Antonio Kast debido a su condición de salud.