“Una reacción política muy mezquina e infantil”: Tohá critica al Frente Amplio y PC tras fracturas en el oficialismo

La exministra del Interior se refirió a las tensiones entre el Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Asimismo, cuestionó las recriminaciones por la Ley Naín-Retamal y afirmó que profundizaron el quiebre dentro del oficialismo.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este sábado al quiebre entre los partidos del oficialismo de cara al término del gobierno del presidente Gabriel Boric, señalando la necesidad de analizar las razones por las cuales no se logró consolidar un proyecto político común.

Las declaraciones fueron realizadas en Santiago, en un punto de prensa previo a su participación en el consejo nacional del Partido por la Democracia (PPD), instancia en la que se discute el rol que asumirá la colectividad en la oposición una vez que asuma el presidente electo José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

“Hay que mirar por qué estos partidos políticos que trabajamos juntos no hemos logrado cuajar y darle a la ciudadanía un proyecto común, en que todas las partes sintamos que estamos representadas y que hemos hecho nuestro aporte”, afirmó Tohá.

Tensiones internas tras el quiebre del oficialismo

La exministra abordó directamente el distanciamiento entre el Socialismo Democrático (bloque que integran el PPD y el Partido Socialista) y el Frente Amplio junto al Partido Comunista de Chile, ruptura que se profundizó tras las críticas a ambos partidos por su respaldo a la Ley Naín-Retamal.

Las recriminaciones se produjeron luego del fallo judicial que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, lo que generó cuestionamientos políticos desde sectores del oficialismo hacia el PPD y el PS.

Al respecto, Tohá sostuvo que “esto no ha terminado de cuajar. Entonces hay que mirar ahí muy sinceramente y descarnadamente dónde están esos problemas, dónde están esas diferencias que no hemos logrado resolver”.

Consultada por las críticas provenientes del Frente Amplio y del Partido Comunista, la exministra fue enfática: “Creo que fue una reacción política muy mezquina, muy infantil, y que nos devolvió, nos hizo retroceder mucho”.

En relación con el escenario que se abrirá tras el cambio de gobierno, Tohá señaló que aún no está definido cómo se estructurará la oposición al próximo Ejecutivo.

“Hay que hacer un recorrido todavía bastante largo para ver cómo va a ser la oposición”, indicó, agregando que el debate no debe centrarse únicamente en el número de bloques, sino en su capacidad de coordinación.

“En todos los escenarios va a tener que haber una oposición que se articule, que se coordine. Ahora, si lo hace desde ocho partidos, desde dos bloques o desde tres bloques, es algo que hay que definir”, concluyó.