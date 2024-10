Ministra Tohá destaca gestión de general Yáñez y lamenta su salida por formalización

Ricardo Yáñez renunció a la dirección de Carabineros ante la formalización en su contra por omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social. Su salida también enmarcó en el “criterio Tohá” sostenido por el Gobierno. “Hubiera preferido que no coincidieran estas dos cosas”, sostuvo el titular de Interior.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó la gestión de Ricardo Yáñez como general director de Carabineros y lamentó que haya tenido que salir de sus funciones.

El ahora ex alto mando de la institución policial renunció ante la formalización de cargos que realizó el Ministerio Público en su contra por omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social.

Su salida también se enmarcó en el denominado “criterio Tohá”, dictamen ético del Gobierno en donde sus autoridades dependientes no pueden ejercer sus funciones si enfrentan un proceso de formalización.

La renuncia de Yáñez ha causado molestia en la oposición. Incluso llegó a detonar que la bancada de diputados del Partido Republicano (PLR) presentara una acusación constitucional en contra de la jefa de gabinete.

Yáñez, durante le proceso de revisión del libelo, le dio un férreo respaldo a la ministra del Interior. Incluso, calificó la acción parlamentaria como “absolutamente injusta”.

Finalmente, la Sala rechazó la acusación, declarándola no admisible para continuar su tramitación en el Parlamento.

¿Qué dijo Tohá?

Este viernes, en entrevista con Radio Cooperativa, se le comentó a la ministra Tohá por el público respaldo que recibió por parte del Ricardo Yáñez. “En las causas judiciales nosotros no intervenimos, no lo hacemos nunca. Si el general tuviera una acusación política como la que yo tuve respecto a su gestión a cargo de la institución, sin duda alguna (que saldría a apoyarlo). De hecho, lo ha hecho muchas veces”, sostuvo.

En ese sentido, la secretaria de Estado comentó que, a su juicio, la gestión del ex general director “fue positiva para la institución” y “permitió salir de un momento muy difícil, que tiene hoy día las policías en un pie, que es totalmente otro del que había cuando el general asumió”.

Al respecto, se le consultó si haberlo mantenido en el cargo, pese a la imputación de la Fiscalía, se hubiese interpretado como un respaldo del Ejecutivo.

“Nosotros estamos con una responsabilidad, que es preservar la institución. Nosotros necesitamos en el país tener una institución abocada 100% a la tarea que tiene, y nuestra opinión, y también la opinión del general, es que no era conveniente que él en una posición de formalizado encabezara a Carabineros de Chile”, contestó.

“Es el mismo criterio que yo creo que todos tenemos respecto a todas las instituciones, o sea, a nadie le gustaría que mi ministerio estuviera encabezado por un ministro o una ministra que estuviera formalizado, o una empresa pública estuviera encabezada por una persona que está formalizada. Son roles que no son compatibles, no más bueno para las instituciones, mezclarlos”, añadió.

Finalmente, la ministra Tohá confesó que lamenta que Ricardo Yáñez haya tenido que salir de la institución debido a lo que estaba ocurriendo. “Hubiera preferido, creo que era para todos mucho más sano que no coincidieran estas dos cosas, pero eso no depende de nosotros”, afirmó.

“Aquí hay organismos autónomos, estamos en un Estado de derecho y nosotros no presionamos, no intervenimos a las cosas que hace la Fiscalía o que hace la justicia. Tenemos que tomar en cuenta esos elementos para nuestras decisiones, pero no podemos intentar desde afuera imponer nuestros criterios a otras instituciones”, sentenció.