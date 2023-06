Este martes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, defendió la idea de no extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos, esto luego del atentado que dejó 13 camiones quemados en Paillaco. Desde el Congreso Nacional afirmó que “los datos son muy claros: hay razones para preocuparse, porque hay atentados que son muy graves, no perdamos de vista eso en ningún momento. No hay razones para decir que han aumentado los atentados. Al revés, como cantidad no han aumentado, pero eso no resta gravedad a los hechos que han ocurrido. El atentado que sucedió en las cercanías de Valdivia (…) es un motivo de preocupación y requiere estrategia y la única estrategia no es el estado de excepción”.