Temblor remece a la Región de Atacama durante la mañana de este viernes: Senapred monitorea afectación a infraestructuras

Un temblor se registró durante la mañana de este viernes 24 de abril en el norte del país, en la Región de Atacama.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5,2 con una profundidad de 26 kilómetros.

El evento fue localizado a 30 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo y se registró a las 09:49 de la mañana.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que continúan “evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental”.