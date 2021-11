Durante esta jornada, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, denunció haber sido víctima de censura en la franja electoral que se emite diariamente en los canales de televisión abierta del país.

El parlamentario apunta a la directiva de su partido, la que, según él, en una decisión “inconsulta y arbitraria” eliminó el segmento que grabó, donde se refiere al apoyo que ha dado a todos los retiros del 10% de los fondos previsionales.

Lee también: Pdta. de asesores previsionales y desplome del Fondo E: “El retiro es un factor, pero no es el único”

“Se trata de una falta de respeto y una decisión autoritaria que no tiene base. Cuando grabé la franja con la productora que el partido contrató, nunca se habló de temas que estuvieran vetados y cada uno debía armar libremente el mensaje que quería plantearle a la ciudadanía”, manifestó Durán en un comunicado.

El representante del distrito 13 afirmó haberle pedido explicaciones a la directiva del partido. “La directiva lo único que me dice es que no saben lo que ha pasado. Hablé con la productora y me explicaron que fue orden del partido y no decisión de ellos”, sostuvo.

Lee también: Ministro Palacios y preocupación por cuarto retiro: “Necesitamos dar señales responsables, concretas y de tranquilidad”

“No tengo ninguna duda que acá hay una eliminación arbitraria del contenido, un atentado a mi autonomía como diputado y a la libertad de expresión que todos los chilenos tenemos. No hay que olvidar que el apoyo del 10% no es una orden de partido”, añadió Durán.

Finalmente, el diputado manifestó que, como no fue escuchado, decidió hacer pública la situación “para que la gente entienda que votar a favor de los retiros no ha sido nunca materia fácil para un diputado de derecha como yo”. “En todas las votaciones fui presionado, amenazado incluso, y pese a eso decidí apoyar”.