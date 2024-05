¿Zampedri podría jugar por la Roja? Esto es lo que dice Gareca sobre su nacionalización

“Todo lo que sea jugador nacionalizado, que yo lo pueda contar, me interesa”. De esa manera, el técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, respondió a CNN Deportes tras ser consultado sobre si le gustaría tener a Fernando Zampedri en la nómina de la Roja, luego de que el delantero argentino iniciara los trámites para ser nacionalizado chileno.

El DT aclaró que no le importa la edad ni el club de un futbolista, y que “a partir de que yo tenga información de que lo puedo utilizar y que me digan ‘puedes usarlo al jugador’, bueno, uno empieza a analizar al jugador”.

#CNNDeportes preguntó a Gareca por la posible nacionalización de Zampedri: “Todo lo que sea jugador nacionalizado, que yo lo pueda contar, me interesa. No me importa la edad ni el lugar donde esté jugando”

