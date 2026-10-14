Subscretario Pavez descarta usar el 2% constitucional ante emergencias climáticas en la RM

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó la aplicación del 2% constitucional de cara a las emergencias climáticas que han afectado a la Región Metropolitana durante estos últimos días.

Tras ello, apuntó que “no está sobre la mesa usar el 2% constitucional que, recordemos, es una herramienta para grandes sucesos que en la historia democrática del país se ha utilizado. La última vez fue en el caso del COVID-19 y anteriormente en el caso del colapso del transporte público cuando se hizo el Transantiago por allá por el 2007″.

La autoridad recordó que la autorización para usar estos recursos se entregó en julio y que la medida está disponible para todos los gobiernos regionales.

“Por lo tanto, el 2% desde el invierno ha sido señalado que es la utilización de una glosa presupuestaria de los gobiernos regionales que, luego de una autorización del subsecretario del Interior que se dio en el mes de julio, todos los gobiernos regionales han podido destinar de su presupuesto un 2% para las distintas fases de la emergencia“, aseguró.

Pavez expuso que los gobiernos regionales pueden designar recursos para disminuir los riesgos ante una emergencia climática, una vez haya sido determinado en el Cogrid correspondiente.

“Cada gobierno regional dentro de su planificación presupuestaria puede ir destinando, siempre y cuando funcione al alero del Cogrid regional, la disposición de recursos para poder hacer frente a una preparación, mitigación y eventualmente respuesta de cualquier situación de emergencia”, declaró.

Ante las críticas de diversas autoridades acerca de la designación de solo un vocero durante una catástrofe, el subsecretario declaró que “ayer, de manera extraordinaria, por las circunstancias que vivía la ciudad, el ministro y el subsecretario del Interior dieron un balance provisorio de la situación completamente anormal de precipitaciones que recibió la región Metropolitana en la noche; como siempre en cada una de las emergencias, el subsecretario del Interior con la directora nacional de Senapred hicieron un video balance”.