Son más de 650: ¿Qué marcas participarán en el CyberMonday 2025?

Dentro de pocos días se realizará uno de los eventos de compras más esperados del año: el CyberMonday 2025, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

El gerente general de la CCS, Carlos Soublette, sostuvo que este CyberMonday “no es solo un evento de descuentos, sino una muestra del nivel de madurez que ha alcanzado el e-commerce en nuestro país”.

Por su parte, la directora ejecutiva de e-commerce de la CCS, Yerka Yukich, destacó que las marcas participantes “cumplen con las buenas prácticas que exige la Ley del Consumidor y el Reglamento del Comercio Electrónico”.

¿Cuándo es el CyberMonday 2025?

El Cyber Monday 2025 se llevará realizará el lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de octubre, con ofertas que estarán disponibles exclusivamente a través de los canales digitales de las marcas participantes.

¿Qué marcas habrá en el CyberMonday 2025?

Este año participarán 656 sitios de e-commerce, incluyendo 31 nuevas marcas.

Las principales categorías incluyen vestuario, calzado y accesorios (109), hogar (54), salud y belleza (74), deportes y outdoor (49), tecnología (36) y turismo (23).

Esta oportunidad se suma la categoría de muebles con 18 participantes.

También 31 fundaciones ofrecerán productos solidarios a través del sitio oficial.

