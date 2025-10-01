País cybermonday

Son más de 650: ¿Qué marcas participarán en el CyberMonday 2025?

Por CNN Chile

01.10.2025 / 10:17

{alt}

Desde la CCS destacaron que este CyberMonday “no es solo un evento de descuentos, sino una muestra del nivel de madurez que ha alcanzado el e-commerce en nuestro país”.

Dentro de pocos días se realizará uno de los eventos de compras más esperados del año: el CyberMonday 2025, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

El gerente general de la CCS, Carlos Soublette, sostuvo que este CyberMonday “no es solo un evento de descuentos, sino una muestra del nivel de madurez que ha alcanzado el e-commerce en nuestro país”.

Por su parte, la directora ejecutiva de e-commerce de la CCS, Yerka Yukich, destacó que las marcas participantes “cumplen con las buenas prácticas que exige la Ley del Consumidor y el Reglamento del Comercio Electrónico”.

¿Cuándo es el CyberMonday 2025?

  • El Cyber Monday 2025 se llevará realizará el lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de octubre, con ofertas que estarán disponibles exclusivamente a través de los canales digitales de las marcas participantes.

¿Qué marcas habrá en el CyberMonday 2025?

  • Este año participarán 656 sitios de e-commerce, incluyendo 31 nuevas marcas.
  • Las principales categorías incluyen vestuario, calzado y accesorios (109), hogar (54), salud y belleza (74), deportes y outdoor (49), tecnología (36) y turismo (23).
  • Esta oportunidad se suma la categoría de muebles con 18 participantes.
  • También 31 fundaciones ofrecerán productos solidarios a través del sitio oficial.

Revisa todas las marcas participantes acá (haz click en la imagen)

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País García Ruminot acusa “intervencionismo” de Boric por cadena nacional y critica eliminación de Glosa Republicana: "No corresponde"
Funcionario que arrancó oreja a alcalde de Melipeuco asegura que autoridad "piropeó" a su pareja antes del ataque
Son más de 650: ¿Qué marcas participarán en el CyberMonday 2025?
Chile asume la presidencia del Consejo Permanente de la OEA: Estas serán sus funciones
Amnistía Internacional solicita a la FIFA y a la UEFA la suspensión de Israel
Al menos 60 personas fallecidas tras terremoto en Filipinas: Equipos de emergencia siguen buscando sobrevivientes