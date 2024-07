“Son hechos bastante graves”: Diputada Placencia (PC) se desmarca de tesis de montaje en Villa Francia

A pesar de su distanciamiento de los dichos de personeros comunistas, la parlamentaria advirtió que "también entendemos cuando se piden antecendetes de los operativos. Pedir información no tiene ningún drama".

Siguen las repercusiones tras el operativo policial ocurrido el pasado sábado en Villa Francia. A raíz de dicha diligencia, se encontró armamento y elementos para confeccionar artefactos explosivos en un comedor popular y en la Radio Villa Francia, junto con otros inmuebles particulares.

Diputados del Partido Comunista cuestionaron la realización del operativo y oficiaron al Ministerio del Interior para aclarar algunas de las circunstancias en que se realizó el allanamiento.

Fue el propio Gobierno quien criticó la postura de los parlamentarios comunistas. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que es “grave” la “sombra de dudas” que están sembrando personeros del oficialismo.

#CNNChileRadio | La ministra del Interior, Carolina Tohá, habla sobre el decomiso de armas ocurrido en el operativo de Carabineros en Villa Francia: “Me enoja que utilicen los DD. HH. para justificar hechos violentos”. 📡 En vivo: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/KXiL9JmEJl — CNN Chile (@CNNChile) July 9, 2024

¿Qué dijo Alejandra Placencia?

En este contexto, quien se desmarcó de los dichos sobre un posible “montaje” fue la diputada Alejandra Placencia (PC). En entrevista con El Mostrador, la parlamentaria fue consultada sobre las acusaciones de montaje.

Sobre este punto, aseguró que “yo no tengo ningún elemento para afirmar aquello. He sido bastante clara que, siendo una investigación en curso, con hechos que son bastante graves, me parece que hay que ser prudentes“.

“El día de ayer además avanzó esta investigación respecto a las medidas cautelares. Varias de las detenciones se declararon legales. Esto es un proceso que todavía está en investigación”, añadió.

En esa misma línea,recalcó que “a mi me parece que son bastante graves los hechos. Para nosotros -un partido oficialista y yo que tengo una participación activa en la Comisión de Seguridad- hemos respaldado todo aquello que ha significado planes para incautación de armas“.

No obstante lo anterior, se refirió a las críticas que han recibido personeros de la colectividad por solicitar más información sobre el operativo policial.

“Creo que la incautación de armas es algo que nosotros valoramos, pero también entendemos cuando se piden antecedentes de los operativos. Los diputados y diputadas tenemos atribución fiscalizadora. Pedir información no tiene ningún drama“, aseguró.