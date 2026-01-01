Sismo de magnitud 4.4 sacude la comuna de Laja en la mañana de Año Nuevo

El movimiento telúrico, con epicentro a 22 kilómetros al noroeste de la localidad, también se percibió en varias ciudades de la Región del Biobío.

Un sismo de magnitud 4.4 remeció a la comuna de Laja durante la mañana de este lunes 1 de enero de 2026.

Según el reporte preliminar del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 10:25 horas y su epicentro se ubicó a 22.68 kilómetros al noroeste de Laja, con una profundidad de 54.22 kilómetros.

Réplica percibida en múltiples comunas

El movimiento, de intensidad ligera, también se sintió en las comunas de Quillón, Cabrero, Florida y Concepción, de acuerdo con los auditores de Radio Bío Bío.

El organismo académico difundió los parámetros técnicos a través de su cuenta de Twitter, detallando las coordenadas exactas del evento.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños a personas o infraestructura producto de este sismo, que marcó el inicio sísmico del año en la zona centro-sur de Chile.