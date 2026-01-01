País temblor

Sismo de magnitud 4.4 sacude la comuna de Laja en la mañana de Año Nuevo

Por CNN Chile

01.01.2026 / 10:42

{alt}

El movimiento telúrico, con epicentro a 22 kilómetros al noroeste de la localidad, también se percibió en varias ciudades de la Región del Biobío.

Un sismo de magnitud 4.4 remeció a la comuna de Laja durante la mañana de este lunes 1 de enero de 2026.

Según el reporte preliminar del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 10:25 horas y su epicentro se ubicó a 22.68 kilómetros al noroeste de Laja, con una profundidad de 54.22 kilómetros.

Réplica percibida en múltiples comunas

El movimiento, de intensidad ligera, también se sintió en las comunas de Quillón, Cabrero, Florida y Concepción, de acuerdo con los auditores de Radio Bío Bío.

El organismo académico difundió los parámetros técnicos a través de su cuenta de Twitter, detallando las coordenadas exactas del evento.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños a personas o infraestructura producto de este sismo, que marcó el inicio sísmico del año en la zona centro-sur de Chile.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Enel anuncia cortes programados de luz en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este viernes
Rusia acusa a Occidente de ataque con drones que deja más de 20 muertos en Jersón ocupado
DMC declara alerta por evento de altas temperaturas extremas en cuatro regiones del sur
Ejército de EE.UU. destruye dos supuestas "narcolanchas" más en el Caribe, con un saldo de cinco muertos
Tras agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: Joven de 20 años queda en riesgo vital
Los primeros bebés de 2026: Yael y Jonathan llegaron a la vida en Concepción a la medianoche