Sismo de magnitud 4.4 sacude la comuna de Laja en la mañana de Año Nuevo

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
El movimiento telúrico, con epicentro a 22 kilómetros al noroeste de la localidad, también se percibió en varias ciudades de la Región del Biobío.
Un sismo de magnitud 4.4 remeció a la comuna de Laja durante la mañana de este lunes 1 de enero de 2026.
Según el reporte preliminar del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 10:25 horas y su epicentro se ubicó a 22.68 kilómetros al noroeste de Laja, con una profundidad de 54.22 kilómetros.
El movimiento, de intensidad ligera, también se sintió en las comunas de Quillón, Cabrero, Florida y Concepción, de acuerdo con los auditores de Radio Bío Bío.
El organismo académico difundió los parámetros técnicos a través de su cuenta de Twitter, detallando las coordenadas exactas del evento.
Hasta el momento, las autoridades no reportan daños a personas o infraestructura producto de este sismo, que marcó el inicio sísmico del año en la zona centro-sur de Chile.
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.