Sernac oficiará a tiendas online, perfumerías y marketplace tras recibir reclamos por la calidad de perfumes

Los consumidores han acusado que los productos "no tienen la calidad esperada, particularmente en términos de fragancia, fijación o durabilidad". Incluso, esto ha llevado a que muchos sospechen si se trata de productos falsificados o "piratas".

Luego de recibir una serie de quejas por calidad de perfumes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que fiscalizará a tiendas online, perfumerías y marketplace.

A lo largo de este año, el organismo ha recabado “cerca de un centenar de reclamos” relacionados con los perfumes. De acuerdo con los consumidores, estos productos “no tienen la calidad esperada, particularmente en términos de fragancia, fijación o durabilidad”.

Esto ha llevado a que muchos sospechen si se trata de productos falsificados o “piratas”. El Sernac investiga dichas denuncias y oficiará a 9 tiendas, marketplaces y perfumerías con mayor cantidad de reclamos, ya que se habría estado negando la garantía ante cuestionamientos sobre la calidad de los productos.

¿En qué fijarse al comprar un perfume online?

El Sernac indicó que hay algunos aspectos esenciales que los consumidores deben tener en cuenta antes de adquirir un perfume:

Verificar que el comercio sea formal y establecido.

Revisar referencias de otros consumidores sobre la empresa.

Asegurarse que los productos vendidos sean de marcas reconocidas y no clones.

Si no se conoce el aroma del perfume, asegurarse que venga con un tester o muestra.

Si no tiene tester, optar por un tamaño pequeño para probar la fragancia.

Verificar las condiciones en que es ofrecido el producto, considerando marca y originalidad.

¿Qué derechos tengo al comprar un perfume?

Derecho a retracto: Se puede devolver el producto dentro de los primeros 10 días desde la recepción del producto, siempre que esté cerrado.

Derecho a garantía: Se puede solicitar cambio o devolución si es que el producto no tiene la calidad habitual, está dañado o no tiene el contenido informado. En este caso el proveedor no puede rechazar la garantía argumentando que el producto está abierto.