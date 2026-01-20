Región de La Araucanía: Senapred solicita evacuar zonas de Lumaco, Purén, Temuco y Victoria por incendios forestales

El organismo informó de la medida a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para agilizar el proceso de evacuación.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), durante la tarde de este martes, emitió una alerta SAE para evacuar sectores afectados por focos activos en las comunas de Lumaco, Purén, Temuco y Victoria, en la Región de la Araucanía.

El llamado para evacuar es a los sectores de:

Lingue Bajo. Pichilincoyan. Loncoyan. Trulauquén Cheuquemilla. Quilapán. Conoco. Conoco Chico. Pivinco. Ñienoco.



La medida se informó a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), de forma que los vecinos del área puedan evacuar rápidamente de allí, debido a que la propagación acelerada del incendio pone en riesgo sus vidas.

A través de sus redes sociales, la entidad reiteró su llamado a conservar la calma y acatar las órdenes de las autoridades en el lugar a la hora de evacuar. Además, recordó considerar a mascotas y sus necesidades al salir de la vivienda.

¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sectores Lingue Bajo, Pichilincoyan, Loncoyan y Cheuquemilla, en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería… pic.twitter.com/hZa9lKSnzP — SENAPRED (@Senapred) January 20, 2026

Conaf informó despliegue de recursos en zonas con alertas rojas de La Araucanía

Actualmente, en la Región de La Araucanía se mantiene la alerta roja para los sectores de: Conoce Chico, Boliche (en la comuna de Nueva Imperial) y el Cerro Alboyaco (en Angol).

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que actualmente tiene el apoyo de equipos técnicos de la institución, junto a brigadas de Bomberos, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y otras empresas.

Hasta ahora, las hectáreas afectadas por cada área son:

Conoce Chico con 212 hectáreas.

hectáreas. Boliche con 300 hectáreas.

hectáreas. Alboyaco con 900 hectáreas.