Región de La Araucanía: Senapred solicita evacuar zonas de Lumaco, Purén, Temuco y Victoria por incendios forestales

El organismo informó de la medida a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para agilizar el proceso de evacuación.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), durante la tarde de este martes, emitió una alerta SAE para evacuar sectores afectados por focos activos en las comunas de Lumaco, Purén, Temuco y Victoria, en la Región de la Araucanía.
El llamado para evacuar es a los sectores de:
La medida se informó a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), de forma que los vecinos del área puedan evacuar rápidamente de allí, debido a que la propagación acelerada del incendio pone en riesgo sus vidas.
A través de sus redes sociales, la entidad reiteró su llamado a conservar la calma y acatar las órdenes de las autoridades en el lugar a la hora de evacuar. Además, recordó considerar a mascotas y sus necesidades al salir de la vivienda.
¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sectores Lingue Bajo, Pichilincoyan, Loncoyan y Cheuquemilla, en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería… pic.twitter.com/hZa9lKSnzP
— SENAPRED (@Senapred) January 20, 2026
Actualmente, en la Región de La Araucanía se mantiene la alerta roja para los sectores de: Conoce Chico, Boliche (en la comuna de Nueva Imperial) y el Cerro Alboyaco (en Angol).
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que actualmente tiene el apoyo de equipos técnicos de la institución, junto a brigadas de Bomberos, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y otras empresas.
Hasta ahora, las hectáreas afectadas por cada área son:
⭕️#RECURSOS | Seguimos desplegados en terreno en labores de combate de los #IncendiosForestales que se registran en el país.
Equipos técnicos y de brigadas de #CONAF junto a brigadas de empresas, Bomberos, Carabineros, #PDI y las Fuerzas Armadas, se mantienen trabajando en las… pic.twitter.com/nO0RvCluGA
— CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 20, 2026
