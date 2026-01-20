O’Higgins: Senapred decreta alerta roja para la comuna de Mostazal por incendio forestal

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que el incendio se encuentra cercano a sectores habitados.
La tarde de este martes el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Mostazal en la Región de O’Higgins.
Desde el organismo detallaron que el incendio se encuentra actualmente en combate y abarca tres hectáreas, encontrándose cercano a zonas habitadas.
“En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, la Dirección Regional de SENAPRED declara Alerta Roja para la Comuna de Mostazal por incendio forestal, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten“, señaló Senapred.
