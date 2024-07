“Cometí un error”: Javier Macaya hace mea culpa por cuestionar pruebas y descarta renunciar a la presidencia de la UDI

El senador ha sido criticado por cuestionar las pruebas que determinaron la sentencia contra su padre por delitos de abuso sexual reiterado.

“Cometí un error”. El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, hizo mea culpa por cuestionar las pruebas que establecieron la sentencia contra su padre, Eduardo Macaya, quien está condenado por delito sexual reiterado contra menores de edad.

Desde el Congreso Nacional, tras presidir la sesión de la Comisión de Salud de este martes, el timonel gremialista fue abordado por los medios comunicación sobre sus polémicas declaraciones, las cuales han causado molestia en parte del mundo político y la opinión pública.

“Cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar. Reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso, en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez”, sostuvo en primera instancia.

“Respecto de tres de las menores involucradas he estado siempre súper cercano, las conozco, conozco sus situaciones, pero no debí haber hecho eso“, agregó.

Macaya también criticó las declaraciones de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien se ha referido al caso, porque “cuando hace una mención respecto de esto, acá lo que corresponde es el respeto de las resoluciones judiciales”. “Yo voy a tener siempre respeto a lo que establezca el Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no“, añadió.

El parlamentario afirmó que su error de pronunciamiento fue “quizás traicionado” por la cercanía que tiene con el condenado, pero “sobre todo, por las aberraciones que yo he visto, de declaraciones, de cosas que se dicen en redes sociales, que creo que no han sido afortunadas tampoco en la protección de los intereses de las menores involucradas”, continuó.

Es así que el timonel gremialista reiteró que cometió un error, “y particularmente que en una formación que yo tengo más antecedentes del caso de los que tiene quizás usted misma como periodista, la opinión pública o redes sociales, y eso por cierto yo lo asumo de esa manera. No parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados o no. No me parece que haya sido correcto“.

Por otra parte, Javier Macaya descartó que va a renunciar a la presidencia de la UDI.

Descarta negar acceso a la prensa

El senador también aprovechó la instancia para negar que fue él quien prohibió el ingreso general de la prensa a la sesión de la Comisión de Salud de este martes.

Esta mañana, todos los medios de comunicación no pudieron acceder a la instancia, solo se permitió el acceso de reporteros gráficos, pero se negó que pudieran entrar camarógrafos para hacer registro audiovisual. Esto en medio de los cuestionamientos en su contra.

“Yo no he hecho ninguna prohibición. Lo niego tajantemente, no es así“, afirmó.