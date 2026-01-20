Senado aprueba en particular monumento al expresidente Sebastián Piñera: Así fue el debate en la Cámara Alta

La Sala despachó la iniciativa y será revisada en la Cámara. La iniciativa fue respaldada por 33 votos a favor y 4 en contra, entre ellos los de los senadores Daniel Núñez (PC) y Fabiola Campillai, quienes plantearon su negativa a erigir un monumento al exmandatario Sebastián Piñera.

Durante este martes, el Senado aprobó y envió a segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que propone levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), José García Ruminot (RN), José Miguel Insulza (PS) y Matías Walker (Demócratas).

Cabe señalar que la propuesta no compromete recursos públicos, ya que será financiada mediante colectas que organizará una comisión especial ad honorem.

La votación concluyó con 33 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

El debate en el Senado

Tras la votación, el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, argumentó su rechazo a la iniciativa a través de X: “Rechacé el monumento a Piñera. Ser expresidente no da derecho automático a homenajes: si fuera así, la Plaza de la Constitución estaría llena de estatuas. Menos aún cuando su gobierno fue responsable político de una represión que dejó muertos y cegados, como Gatica y Campillai”.

Rechacé el monumento a Sebastián Piñera

Ser expdte. no da derecho automático a homenajes: si fuera así, la Plaza de la Constitución estaría llena de estatuas. Menos aún cuando su gobierno fue responsable político de una represión que dejó muertos y cegados como Gatica y Campillai pic.twitter.com/unsecAseWS — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) January 20, 2026

En la misma línea, la legisladora Fabiola Campillai sostuvo: “Este es un intento de la derecha de reescribir la historia, barrer y esconder debajo de la alfombra las mutilaciones, los traumas oculares y los asesinatos durante el estallido social”.

Hoy el Senado aprobó el proyecto para levantar un monumento en honor al expresidente Piñera. Este es un intento de la derecha de reescribir la historia, barrer y esconder abajo de la alfombra las mutilaciones, los traumas oculares y los asesinatos durante el estallido social.… pic.twitter.com/teBJIoUxtw — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) January 20, 2026

Por otro lado, el exministro del primer gobierno de Piñera, Luciano Cruz-Coke, defendió el proyecto y afirmó: “Yo no voy a aceptar que se le imputen violaciones a los derechos humanos a una persona que fue querida por el pueblo chileno, donde se formaron colas alrededor de la Catedral Metropolitana y del edificio de este propio Congreso Nacional en Santiago, precisamente para rendirle homenaje”.

A estas declaraciones se sumaron Felipe Kast y Juan Antonio Coloma, quienes destacaron que su figura amerita ser recordada como la de un mandatario eficaz, que pensó en el Chile grande”.

Cabe recordar que el exjefe de Estado falleció el 6 de febrero de 2024, tras un accidente.