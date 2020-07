El diputado Diego Schalper (RN) anunció una querella contra su par de colectividad, Andrés Celis, quien lo acusó de extorsiones en la antesala de la votación del proyecto de retiro de fondos de las AFP.

Schalper rechazó tajantemente las acusaciones. “Es efectivo que hablé con los diputados Leuquén y Galleguillos para intentar convencerlos con ideas y argumentos. Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto. Sugerir cualquier otra cosa no sólo es falso, sino tremendamente injurioso respecto de mí y de mis colegas, que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental”, afirmó.

El diputado sostuvo que Celis “parece tener una especie de obsesión” con él. Dijo que en esta ocasión llegó “demasiado lejos”, dañándolo a él y a otros colegas.

Lee también: Diputado Jorge Durán (RN) cambió de opinión y votará a favor del retiro del 10% de las AFP

“Hacer intrigas tanto en esta como en la primera votación no me parece el camino. Por lo mismo he tomado la decisión de querellarme, pues quiero terminar con este acoso que no solo atenta contra mi honra, sino también contra mi seguridad personal e integridad física”, comentó.

Respecto a la denuncia anunciada por el diputado Gabriel Ascencio (DC), dijo que le parece “perfecto”, ya que así se esclarecerán los hechos.

“Me pondré a disposición de quien corresponda para eso”, concluyó.