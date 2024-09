¿Refuerzo militar en Fiestas Patrias? Schalper dice que Boric se mostró “abierto” a analizarlo en reunión en Cerro Castillo

El mandatario se reunió anoche con parlamentarios de seguridad de ambas cámaras para abordar los planes del Gobierno frente a la crisis delictual. El despliegue militar en Fiestas Patrias fue una de las inquietudes que se le manifestaron desde la oposición.

El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper afirmó que el presidente Gabriel Boric se mostró “abierto” a analizar la implementación de refuerzo militar durante Fiestas Patrias, a raíz de la crisis de seguridad.

¿Qué pasó?

Anoche el mandatario se reunió con parlamentarios pertenecientes a las comisiones que abordan temas de seguridad en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, para abordar los planes del Gobierno frente a la situación delictual en Chile.

El encuentro fue convocado por el mandatario y se realizó en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar (Región de Valparaíso). Este tuvo una extensión por cerca de cuatro horas y, en términos generales, fue valorado por personeros políticos tanto del oficialismo, como de la oposición.

¿Qué dijo Schalper?

Este miércoles, en entrevista con Radio Universo, se le consultó al diputado Schalper por el encuentro y si el tema del despliegue militar en Fiestas Patrias -algo que ha sido solicitado por políticos de oposición- fue tratando en la instancia.

Al respecto, el parlamentario comentó que la inquietud sí le fue manifestada al presidente en la reunión.

Desde la oposición han pedido que el Gobierno despliegue personal de Fuerzas Armadas durante Fiestas Patrias, con el fin de evitar una nueva ola de homicidios en el país. Esto ya que en los dos últimos fines de semana largo se ha registrado un incremento de asesinatos, principalmente en la Región Metropolitana.

“No quisiera pasarme un cambio ahí, porque eso el presidente dijo que lo iba a estudiar, no se jugó con ninguna opción y, por lo tanto, yo no quisiera interpretar de su ceja subida o ceja bajada que se haya inclinado por alguna orientación en particular”, comentó Schalper.

No obstante, indicó que, al menos, vio al jefe de Estado “bastante claro que el orden correcto de analizar el tema, cuáles son las cosas que se necesitan para resolver el problema, no partir de la base de la autolimitación y de ahí ver cómo tangencialmente se trata cómo va la carga”.

De este modo, indicó: “Yo lo vi a él abierto a hacer todo lo que sea pertinente para enfrentar y no lo vi para nada cerrado a explorar algo de carácter militar”.