“¿Me quieren asaltar los w***es?”: Carter crítica reforma de pensiones con video parodia protagonizado por “Gabriel Boric”

El exalcalde de La Florida publicó un video titulado "Con Chile no se juega", donde, a través de una parodia, cuestiona la reforma previsional impulsada por el Gobierno. En el registro, Carter representa al Presidente Gabriel Boric como un supuesto asaltante.

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, lanzó una dura crítica al Gobierno tras el acuerdo alcanzado en materia previsional.

A través de un video titulado “Con Chile no se juega”, Carter cuestionó la reforma de pensiones, utilizando un tono satírico y una parodia del Presidente Gabriel Boric.

En el video, que simula un intento de asalto, Carter introduce la escena con la frase: “En un país muy muy lejano, donde la gente tranquila y su pensión era su plata…”.

Luego, aparece un supuesto delincuente representando al Presidente Boric, sosteniendo un cartel que dice: “Vale x 1 pensión ‘garantizada'”.

“¿Me quieren asaltar los weones? Yo a ti te conozco. ¿Gabriel?“, dice Carter en el video antes de cerrar con un mensaje crítico hacia la reforma: “¿Ustedes creen que los chilenos somos giles?”.

Al finalizar la parodia, Carter enfatiza su rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo, argumentando que la reforma no está financiada y que su implementación podría traer consecuencias negativas para la economía.

“Todos queremos mejores pensiones, ¿quién no? Pero hay que hacerlo bien, no con una reforma que no está financiada y que pagaremos en el futuro con más desempleo, informalidad y pobreza”, sostuvo.

Además, comparó la iniciativa con otras medidas que, según él, han fracasado en el pasado.

“De los mismos creadores del Transantiago, de la reforma tributaria que tiene destruido nuestro país, y de una reforma de hospitales donde la gente muere en listas de espera, hoy nos quieren decir que manejarán tu pensión. Por amor a Chile, con coraje y sin miedo a la izquierda, esta reforma, no”, cerró.