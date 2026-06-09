Roban más de dos toneladas de carne en Quinta Normal: Carabineros recuperó la carga en ocho minutos

Carabineros recuperó en solo ocho minutos más de dos toneladas de carne que habían sido robadas desde un camión frigorífico en la comuna de Quinta Normal.

El hecho ocurrió en calle Radal, cuando trabajadores se encontraban descargando productos desde el vehículo de carga.

En ese momento, cinco sujetos descendieron desde un furgón e intimidaron a los funcionarios con aparentes armas de fuego, incluso con amenazas de muerte, para sustraer el cargamento.

Robaron 2.300 kilos de carne

De acuerdo con los antecedentes policiales, los delincuentes lograron robar cerca de 2 toneladas y 300 kilos de carne.

Tras el asalto, personal de Carabineros que realizaba patrullajes preventivos en el sector recibió la denuncia por parte de las víctimas e inició un operativo de búsqueda.

La rápida respuesta permitió ubicar a los involucrados en la intersección de Salvador Gutiérrez con Lo Amor, donde fueron sorprendidos mientras realizaban el trasvasije de la mercadería hacia el furgón en el que se movilizaban.

El mayor Daniel Barrera, de la 22° Comisaría de Quinta Normal, destacó la rapidez del procedimiento policial.

“Desde el momento en que ocurrió el hecho hasta que se recupera el camión ocurrieron no más de ocho minutos”, señaló.

Al advertir la presencia policial, los sujetos huyeron del lugar y hasta ahora se mantienen prófugos.

Las víctimas no registraron lesiones de consideración, mientras que la mercadería fue recuperada por personal policial.