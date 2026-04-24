Reunión clave en Seguridad: Steinert convoca a Carabineros, PDI y Fiscalía Nacional para redefinir estrategia contra el delito

El Ministerio de Seguridad realizará este viernes una reunión clave en medio del reordenamiento de su estrategia contra la delincuencia, en un momento en que la cartera busca fortalecer la coordinación con las principales instituciones del sistema penal.

El encuentro será encabezado por la titular de la cartera Trinidad Steinert y se desarrollará a las 14:00 horas en dependencias del ministerio, bajo el rótulo de “reunión de trabajo” y con un enfoque estrictamente operativo, según consignó La Tercera.

A la cita fueron convocadas las máximas autoridades policiales y judiciales del país: el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna; y el fiscal nacional, Eduardo Cerna.

El objetivo es avanzar en una mayor articulación entre las instituciones para mejorar la eficacia en la persecución del delito y el desarrollo de investigaciones.

Según se ha informado, la ministra busca que este tipo de instancias se conviertan en un espacio de coordinación permanente, con definiciones concretas en materia de estrategias operativas y tareas específicas para cada organismo.