Retraso en Línea 5 del Metro por perrito en la vía: Activan operativo de rescate

Metro de Santiago informó una demora en la frecuencia de trenes en la Línea 5 la mañana de este lunes, luego de detectar a un perro en la vía. El equipo operativo inició labores de rescate y comprometió nuevas actualizaciones.

Según indicó la empresa a las 07:21 horas a través de su cuenta oficial en X, el hecho provocó una demora en la circulación y motivó la activación de un operativo para retirar al animal de forma segura.

“#L5 presenta retraso en su frecuencia de trenes, por un perrito que se encuentra en la vía. Nuestro equipo se encuentra trabajando en su rescate. Seguiremos informando”, señaló el servicio, en una publicación que registró una última edición a las 07:24 horas de este 19 de enero de 2026.

Hasta el momento, Metro no detalló estaciones afectadas ni un tiempo estimado de normalización del servicio, a la espera de nuevas actualizaciones del operativo.