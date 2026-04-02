Reportan amenazas de tiroteo en colegios de distintas regiones del país: Establecimientos han suspendido sus clases

Mensajes sobre posibles tiroteos encendieron alertas en establecimientos de Alto Biobío, Antofagasta y Linares. Según reportes de medios como Radio Bío Bío y otros periódicos regionales, las denuncias ya activaron protocolos, patrullajes preventivos y diligencias policiales.

Amenazas de tiroteo difundidas en las últimas horas contra colegios de distintas regiones del país encendieron las alarmas en comunidades educativas y autoridades, en medio de un escenario marcado por la preocupación por la violencia escolar. Los casos más recientes derivaron en activación de protocolos y, en algunos recintos, incluso en la suspensión preventiva de clases.

Uno de los episodios ocurrió en Alto Biobío. De acuerdo con un reporte de Radio Bío Bío, estudiantes de dos establecimientos recibieron mensajes intimidatorios a través de redes sociales, con advertencias sobre eventuales tiroteos en el Liceo de Ralco y en otra escuela del sector. A partir de eso, el municipio coordinó acciones con Carabineros, la PDI y equipos de seguridad comunal.

En Antofagasta, en tanto, la situación tuvo impacto inmediato en el funcionamiento escolar. Según reportes de medios como Soy Chile, la Corporación Municipal de Desarrollo Social resolvió suspender las clases en los liceos A-14 y B-13, además de la escuela F-94, como medida de resguardo mientras avanzan las diligencias y se revisan los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público.

Otro caso quedó al descubierto en Linares, donde el Colegio Salesianos informó que detectó un mensaje en uno de sus baños advirtiendo sobre un posible hecho de violencia. Según consignaron los medios, el establecimiento denunció lo ocurrido ante las autoridades y optó por suspender la jornada de este jueves como medida preventiva.

Aunque hasta ahora no existe información pública que vincule directamente estos episodios, la seguidilla de amenazas ya empieza a repercutir en la rutina de distintos recintos educacionales. Por lo mismo, las autoridades han insistido en seguir los canales oficiales, evitar rumores y esperar el resultado de las investigaciones policiales antes de sacar conclusiones.