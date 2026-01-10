Red Movilidad obtiene la calificación más alta de su historia en el Estudio de Satisfacción del Sistema de Transporte Público

La última medición aplicada en la Región Metropolitana reflejó una mejora sostenida en la percepción de los usuarios, destacando avances en la calidad del servicio, la conectividad y la modernización de la flota.

Los usuarios del sistema RED Movilidad otorgaron la mejor evaluación histórica al transporte público de la Región Metropolitana, según el último Estudio de Satisfacción del Sistema de Transporte Público.

El informe señala que los encuestados calificaron el recorrido que utilizan habitualmente con nota 5,7 en una escala de 1 a 7, el puntaje más alto desde que comenzó a aplicarse la medición en 2013. En tanto, la evaluación del sistema en general también alcanzó su mejor registro, con una nota promedio de 5,5.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó que estas cifras reflejan los avances impulsados en los últimos años.

“Hemos potenciado el avance de la electromovilidad y actualmente contamos 3.849 buses eléctricos con cámaras de seguridad, aire acondicionado, wifi, que recorren toda la ciudad, porque uno de nuestros sellos es asegurar la equidad territorial”, señaló.

“Estos avances han sido bien recibidos por nuestros usuarios y así lo confirma la evaluación que le entregan al sistema, que pasó de un 5,1 -a fines de 2021- a un 5,5 en el último estudio. Lo mismo vemos en la evaluación del recorrido, que recibimos con un 5,3 y lo entregamos con un 5,7. Hemos trabajado para mejorar la experiencia de viaje y estos resultados muestran que avanzamos por el camino correcto”, agregó.

El estudio también evidenció una alta valoración en conectividad y accesibilidad: un 84% de los usuarios indicó que el recorrido les permite llegar donde necesitan, un 83% destacó la ubicación de los paraderos y un 78% señaló que no debe realizar muchos transbordos.

La medición se realizó entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre, con encuestas a 8.250 personas en paraderos. Actualmente, RED Movilidad transporta cerca de dos millones de pasajeros diarios y opera con 3.849 buses eléctricos en 38 comunas de la capital.